et AFP

publié le 15/03/2017 à 06:30

Dans le dossier du Brexit, le Royaume-Uni pourrait bien gagner sur tous les plans. Alors que les Britanniques s'apprêtent à quitter l'Union européenne et que l'Écosse manifeste des velléités d'indépendance pour éventuellement rester dans l'UE, un sondage publié mercredi 15 mars par The Times indique que 57% des Écossais sont opposés à l'idée d'une scission de leur pays du Royaume-Uni.



Le sondage a été réalisé avant lundi 13 mars, date à laquelle la Première ministre écossaise, Nicola Sturgeon, avait annoncé vouloir demander, la semaine prochaine, l'autorisation au parlement écossais d'organiser un référendum pour l'indépendance fin 2018 ou début 2019. Le jour même, les députés britanniques avaient voté le projet de loi historique autorisant le gouvernement à déclencher le Brexit.

En juin 2016, les Écossais s'étaient prononcés à 62% contre une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, tandis que 52% des Britanniques avaient approuvé le Brexit. Depuis, Nicola Sturgeon, cheffe du parti indépendantiste écossais, le SNP, n'avait cessé de répéter qu'une sortie de l'Union européenne justifierait l'organisation d'une nouvelle consultation sur l'indépendance de son pays. La précédente, en septembre 2014, avait été remportée par le "non" à 55% et vécue comme un rendez-vous manqué avec l'Histoire par les nationalistes.



Toutefois, dans un entretien au quotidien The Guardian à paraître mercredi 15 mars, le bras droit de la Première ministre écossaise, Angus Robertson, a indiqué qu'un référendum pourrait être évité si l'Écosse pouvait rester dans le marché unique. Il a en outre expliqué que les efforts du SNP visent actuellement à "convaincre le gouvernement britannique d'arriver à un accord de compromis protégeant la place de l'Écosse dans l'Europe".