publié le 02/07/2018 à 11:21

Après les multiples goodies à son effigie, Donald Trump n'a pas fini d'inspirer. Aux États-Unis, la police a saisi des pilules d'ecstasy à l'effigie du président américain, vendredi 29 juin. Oranges, estampillées d'un visage portant une grande mèche, et portant l'inscription "Great Again" au dos : la référence au président républicain est difficile à manquer.



La police de l'Indiana a procédé à une série de 129 arrestations dans le nord de l'État. Elle n'a toutefois pas indiqué combien de pilules avaient été saisies. Ces interpellations se sont faites dans le cadre d'une opération de 6 jours, qui a permis la saisie de LSD, cocaïne et d'autres drogues.

Ce n'est pas la première fois que les trafiquants de drogue font preuve d'imagination pour booster leur clientèle. Déjà en août 2017, des pilules d'ecstasy du même type avaient été saisies en Allemagne.