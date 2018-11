publié le 02/11/2018 à 19:47

"Sanctions are Coming". Donald Trump a annoncé ce vendredi 2 novembre sur Twitter le rétablissement des sanctions à l'encontre de l'Iran d'une manière assez inattendue : "Les sanctions arrivent".



Le président américain a en effet surpris en communiquant la date de cette annonce diplomatique imminente, le 5 novembre, en s'inspirant de la très populaire série américaine Game of Thrones, dont la devise, issue du premier épisode, n'est ni plus ni moins que "Winter is Coming"("L'hiver arrive").

Un emprunt à la pop culture qui passe également par un montage graphique de ce qui pourrait être une affiche promotionnelle annonçant une nouvelle saison de cette série fantastique. Donald Trump a poussé le vice jusqu’à reproduire le "o" barré propre à la police de caractère utilisée pour "GoT".

Alors que, six mois après être sorti de l'accord sur le nucléaire iranien, le monde s'attendait aux retours des mesures contre Téhéran, cette manière de le faire savoir n'a pas laissé la toile indifférente.

De nombreux détournements

Le tweet présidentielle a été repris plus de 22.000 fois en seulement deux heures et a créé une vague de détournements, de "Mueller is Coming", faisant référence au procureur spécial Robert Mueller en charge de l'enquête sur l'ingérence russe, à "We are Coming".