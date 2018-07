publié le 28/02/2017 à 21:18

C'est une nouvelle étape importante de Donald Trump. Dans la soirée de mardi 28 février à Washington, dans la nuit de mercredi à 3 heures du matin en France, le président des États-Unis prononce son premier discours au Congrès américain. Comme ses prédécesseurs à la même période de l'année, il s'exprime au Capitole, dans l'hémicycle de la Chambre où doivent aussi siéger également les sénateurs, les ministres, des juges de la Cour suprême et d'autres notables.



Il ne s'agit pas techniquement d'un "discours sur l'état de l'Union", mais la pompe et l'objectif seront similaires. Le républicain utilisera ce moment en prime-time pour tracer la voie politique et législative de la prochaine année, justifier la priorité militaire et donner un élan à ses réformes économiques et sociales. Il n'est pas garanti que l'assistance soit entièrement acquise à la cause de Donald Trump. Si le Congrès est dominé par ses alliés républicains, son indépendance et la lenteur d'action pourraient frustrer les projets de réformes de l'impatient président.

Qu'est-ce que c'est ?

Ce discours est généralement prononcé à chaque début d'année par le président des États-Unis. George Washington s'y était mis le premier, le 8 janvier 1970 à New York City. Légalement, rien n'oblige la tenue de cette réunion exceptionnelle. Néanmoins, l'article II de la Constitution américaine précise que le Président "donnera par moments des informations au Congrès sur l'état de l'Union et lui recommandera les mesures qu'il juge nécessaires et opportunes".

Quels enjeux pour Donald Trump ?

Les divergences pointent à l'horizon, particulièrement sur la santé. Dans leurs circonscriptions, les parlementaires républicains sont chahutés par leurs électeurs, inquiets du chamboulement annoncé de la couverture-maladie. Donald Trump et les républicains ont en effet promis d'abroger la réforme du système de santé emblématique de la présidence Obama, surnommée "Obamacare", qui a permis à plus de 20 millions d'Américains de souscrire à une couverture maladie. Mais par quoi la remplacer ?



Un fossé se creuse au sein du parti républicain, entre l'aile libérale qui promeut un audacieux désengagement public, et les pragmatiques qui hésitent à démanteler un système qui a, malgré ses défauts, aidé des millions de leurs électeurs. Donald Trump lui-même souffle le chaud et le froid. Il laisse faire les chefs républicains du Congrès, mais a souvent insisté sur la nécessité de couvrir tout le monde.





Les tensions, pour l'instant en sourdine, entre l'exécutif et le pouvoir législatif pourraient croître lors des négociations qui s'ouvrent sur le budget 2018. Le locataire de la Maison Blanche veut doper de 9% les dépenses militaires, déjà les plus importantes de la planète, et couper à la hache les crédits des autres ministères.