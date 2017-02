et Léa Stassinet

publié le 28/02/2017 à 11:09

Dans quelques heures, Donald Trump prononcera son premier discours devant le Congrès. Une prise de parole très attendue, qui portera sur son action future et ses projections budgétaires, 5 semaines après avoir posé ses valises à la Maison-Blanche. Décisions controversées, tweets vengeurs, provocations, les premiers pas du nouveau Président ont été mouvementés. Un mois après son arrivée au pouvoir, Donald Trump a-t-il conquis l'Amérique ? Pas vraiment si l'on en croit les dernières enquêtes d'opinion.



"Le soutien à Donald Trump est réel, mais c'est seulement le soutien de son électorat", estime Nicole Bacharan, politologue et spécialiste des États-Unis. Son analyse est confirmée par les chiffres. Selon une enquête réalisée un mois après les débuts de Donald Trump à la Maison-Blanche, seuls 38% des électeurs estiment qu'il a fait du bon travail contre 55% qui désapprouvent son action. "Le pays est très divisé, les électeurs de Trump estiment que la justice, les médias ou encore l'administration l'empêchent de gouverner. Et du côté des anti-Trump, les gens pensent que ce Président est très dangereux. Il applique son programme, contrairement aux gens qui affirmaient pendant la campagne qu'il se calmerait une fois élu".

Le parti démocrate est devenu un petit parti régional Marc Porter, président de l'association des Républicains de France Partager la citation





"Pourquoi c'est lui qui doit se calmer ?", réagit Marc Porter, président de l'association des Républicains de France. "C'est la presse et les démocrates qui doivent se calmer. Ces derniers ont perdu, ils n'existent plus. Le parti démocrate est devenu un petit parti régional", lance le sympathisant. "Le peuple a parlé" affirme-t-il, concédant que la "position de Donald Trump n'existe pas et que cela peut faire peur".

Pour sa défense, ses partisans estiment qu'il ne fait qu'appliquer son programme. Mais pour Nicole Bacharan, en un mois, il n'a pas fait grand chose. "Il a annoncé beaucoup de mesures mais peu de choses sont appliquées. Par exemple, le décret interdisant l'entrée sur le territoire des musulmans de 7 pays est bloqué devant la justice. Sur le site de la Maison-Blanche, les pages concernant le climat ou les handicapés ont été retirées. Ce qu'il faut aujourd'hui, il accélère les expulsions d'illégaux. Mais concernant la santé ou le budget, les lois devront être votées par le Congrès".



"Il n'y a pas que lui qui décide", ajour Marc Porter qui ne veut pas rejeter la faute uniquement sur Donald Trump. "On habite dans une république, cela ne fait qu'un mois qu'il est à la tête du pays, il est en train de créer les alliances avec les autres républicains", explique le président de l'association des Républicains de France. On est un grand parti, avec beaucoup de diversité, de projets. On doit maintenant unifier le parti", estime-t-il.

Une stabilité mentale remise en cause

Le président de Republicans Overseas France, affirme que Donald Trump est "capable" de faire des concessions, d'amender ses projets. "On est dans une démocratie, on doit discuter, créer des projets de loi". Nicole Bacharan est plus sceptique. "Quand on emploie l'expression 'Trump peut-il se calmer ?', cela fait allusion à son projet très radical, mais aussi à sa stabilité mentale. C'est une chose qui préoccupe beaucoup de gens, y compris à la Maison-Blanche. le parti Républicain est très divisé", estime la spécialistes des États-Unis. "Ce n'est pas vrai", riposte Marc Porter, qui juge que "c'est la presse qui divise".