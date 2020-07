publié le 11/07/2020 à 17:29

Intitulé Too Much and Never Enough : How My Family Created the World's Most Dangerous Man en anglais, le livre de la nièce du président américain, Mary Trump, est déjà numéro 1 des ventes sur Amazon aux États-Unis avant même sa sortie officielle la semaine prochaine. Sa version française qui sera publiée chez Albin Michel "courant octobre" sera distribuée en France, Belgique et Suisse, sous le nom Trop et jamais assez.

Présenté par l'éditeur Simon & Schuster comme un livre-révélations à environ trois mois de la présidentielle américaine, l'ouvrage de Mary Trump a déclenché une bataille juridique : un frère de Donald Trump, Robert, a essayé, en vain, de le bloquer en justice.

Mary Trump, psychologue, est la fille de Fred Trump Jr., frère aîné du président, décédé en 1981 à 42 ans, des suites de son alcoolisme. Dans son ouvrage de 240 pages, celle qui a rompu depuis longtemps avec son oncle devenu président décrit une famille dysfonctionnelle dans laquelle a grandi Donald Trump.