publié le 06/09/2018 à 19:37

Depuis la publication de cette tribune, c'est un psychodrame sans précédent. La pression est tellement forte et la colère de Donald Trump est tellement éclatante que tous les hauts dirigeants politiques publient des démentis pour dire que la fuite ne vient pas d'eux. On apprend aussi des choses extravagantes dans le livre de Bob Woodward, un journaliste américain fiable.



On voit que les militaires s'associent pour empêcher Trump de faire des bêtises. Son propre avocat ne veut pas le faire comparaître pour éviter de mentir devant des juges. Le président américain est un personnage éruptif, instable, narcissique et paresseux. Il possède certaines qualités. Il est intelligent, charismatique et éloquent, mais il est dangereux.



Les élections législatives de mi-novembre aux États-Unis seront décisives. En cas de défaite, son action politique jusqu'à la fin de son mandat sera paralysée. D'ordinaire, l'opposition l'emporte. Les polémiques actuelles mobilisent l'électorat démocrate, qui se renouvelle au contact des jeunes et des femmes.

On a toujours tendance à sous-estimer Donald Trump. Il arrive à maintenir l'ordre au sein de son électorat, la situation économique des États-Unis est bonne. La logique voudrait que l'opposition triomphe, mais les pronostics sont compliqués à établir avec le président américain.

Depuis que le milliardaire a accédé à la présidence, le monde est plus dangereux. Donald Trump est un partisan de l'unilatéralisme. Sur ce point, il a entraîné un changement de comportement général. En matière militaire, on s'aperçoit qu'il prend des décisions précipitées, notamment au Moyen-Orient.



Sa guerre commerciale est déstabilisatrice. Il a tendance à préférer ses adversaires à ses alliés. La Chine progresse au niveau économique. Sur le plan politique, Poutine est le grand gagnant.