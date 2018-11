Donald Trump aurait voulu que la justice enquête sur Hillary Clinton

publié le 21/11/2018 à 02:47

Aurait-il pu s'agir d'un abus de pouvoir ? Selon le New York Times, Donald Trump voulait que le ministère américain de la Justice ouvre une enquête contre sa rivale à la présidentielle de 2016, Hillary Clinton, et contre l'ancien chef du FBI James Comey. Or, en vertu de la séparation des pouvoirs, le président des États-Unis n'est pas autorisé à intervenir dans les dossiers judiciaires.





Au printemps, Donald Trump avait déclaré ses intentions au conseiller légal de la Maison Blanche, selon deux personnes informées de cet échange citées par le quotidien américain. Don McGahn, qui a depuis quitté la Maison Blanche, avait conseillé à Donald Trump d'abandonner cette idée, par peur qu'il ne soit accusé d'abus de pouvoir. Il avait ordonné à son équipe de rédiger un mémo pour faire la liste des conséquences possibles si Donald Trump donnait cet ordre. Celle-ci mentionnait le risque de destitution, écrit encore le New York Times.

"M. McGahn ne fait pas de commentaires sur les conseils légaux qu'il fournit au président", a déclaré son avocat William Burck au journal. La Maison Blanche a elle aussi refusé de commenter. Le président avait ensuite continué à évoquer ce sujet lors de conversations privées, jouant avec l'idée de nommer un procureur spécial pour se charger de ces enquêtes, assure le New York Times en s'appuyant sur deux témoins.

Hillary Clinton a déjà fait l'objet d'une enquête du FBI

Ces sources n'ont pas précisé la nature des poursuites envisagées par le milliardaire républicain. Hillary Clinton a déjà fait l'objet d'une enquête du FBI pour avoir adressé des messages sensibles via un serveur privé lorsqu'elle était secrétaire d'Etat.



Quant à James Comey, que Donald Trump a limogé en juin 2017 et qui s'est montré depuis très critique envers le président, il a été accusé, sans preuve, par le magnat de l'immobilier d'avoir divulgué à la presse des informations confidentielles.