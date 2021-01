Donald Trump admet que son mandat est fini, promet une "transition ordonnée"

publié le 07/01/2021 à 10:46

Il aura fallu l'invasion du Capitole par des pro-Trump particulièrement zélés pour que le président américain reconnaisse à mi-mot sa défaite lors du scrutin de 2020. C'est loin des réseaux sociaux dont il a été banni après l'invasion des chambres parlementaires le 6 janvier 2020, qu'il a fait cette déclaration transmise à la presse par l'agence Associated Press.

"Même si je suis en complet désaccord avec le résultat de l'élection, et les faits me soutiennent, il y aura une transition ordonnée le 20 janvier", a-t-il écrit dans un communiqué. "Cela représente la fin de l'un des meilleurs premiers mandats présidentiels et ce n'est que le début de notre combat pour rendre sa grandeur à l'Amérique", a ajouté le locataire de la Maison Blanche. C'est la première fois que le président Trump évoque aussi clairement la fin de son mandat et son départ de Washington après des semaines de déni et d'appels à la contestation.