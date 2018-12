Donald et Melania Trump dévoilent leur carte de Noël clinquante

publié le 19/12/2018 à 14:15

Une fois n'est pas coutume, les Trump ont vu les choses en grand. Et en clinquant. Mardi 18 décembre, le couple présidentiel américain a dévoilé sa traditionnelle carte de vœux de Noël. Debout, se tenant la main au milieu d'une allée - le cross hall de la Maison Blanche - ornée de gigantesques sapins lourdement décorés de boules rouges et de guirlandes lumineuses, Melania et Donald Trump présentent leurs plus beaux (crispés ?) sourires.





Avant la publication du cliché 2018 du couple, Melania Trump avait posté sur son compte Twitter une vidéo, dans laquelle on pouvait la découvrir préparant elle-même la décoration du palais de Washington, et notamment le décor du "crass hall" de la Maison Blanche, le large corridor où la photo de Noël a été prise.

Pour Noël 2017, les époux présidentiels avaient envoyé une carte de Noël aux dimensions disproportionnées, simplement ornée d'un "Joyeux Noël" et des signatures de Melania et Donald Trump. La taille de cette carte de vœux avait déjà suscité nombre de commentaires sur les réseaux sociaux.

Sous la publication de cette nouvelle photo officielle, postée sur Twitter par Sébastien Blanc, journaliste de l'AFP à Washington, les internautes rivalisent d'imagination (et d'ironie) pour commenter le cliché de Noël version 2018 du couple Trump. "Très sobre, comme d'habitude", s'amuse un internaute, quand un autre compare même l'image à celle du film d'horreur Shining, où les deux jumelles posent dans la même posture que Melania et Donald Trump.

The People’s House @WhiteHouse is ready to celebrate Christmas and the holiday season! pic.twitter.com/oejKW3mC15 — Melania Trump (@FLOTUS) 26 novembre 2018