publié le 10/09/2019 à 17:28

La Présidente de la Commission européenne, l'Allemande Ursula von der Leyen, a présenté ce mardi 10 septembre les portefeuilles des 26 commissaires européens qui composent ainsi le "gouvernement" de l'Union. Chaque pays est représenté par un commissaire, même si celui-ci s'engage à représenter les intérêts de l'Union européenne et non ceux de son propre pays.



La Française Sylvie Goulard est nommée commissaire pour le marché intérieur, et hérite ainsi de la nouvelle direction générale de l'industrie de la défense et de l'espace.

Les trois vice-présidents exécutifs, le Néerlandais Frans Timmermans (Parti socialiste européen, PSE, droite européenne), la Danoise Margrethe Vestager (Alliance des libéraux et des démocrates pour l'Europe, ALDE) et le Letton Valdis Dombrovskis (PPE) obtiennent respectivement les portefeuilles du climat, de la concurrence, et des services financiers.

La liste des 26 commissaires

Frans Timmermans (Pays-Bas), vice-président exécutif, coordonnera les travaux consacrés au Green deal européen. Il assurera également la gestion de la politique de lutte contre le changement climatique, avec le soutien de la direction générale de l'action pour le climat.

La vice-présidente exécutive, Margrethe Vestager (Danemark), coordonnera l'ensemble de notre programme pour une Europe adaptée à l'ère du numérique et sera la commissaire chargée de la concurrence, avec le soutien de la direction générale de la concurrence.

Le vice-président exécutif, Valdis Dombrovskis (Lettonie), assurera la coordination des travaux sur l'économie au service des personnes et sera le commissaire pour les services financiers, avec le soutien de la direction générale de la stabilité financière, des services financiers et de l'union des marchés des capitaux.



Josep Borrell (Espagne, actuel ministre espagnol des affaires étrangères), vice-président, est nommé haut-représentant pour les Affaires étrangères désigné, "Une Europe plus forte sur la scène internationale".





Vera Jourová, vice-présidente, (République tchèque, commissaire au sein de la Commission Juncker) est chargée du portefeuille "Valeurs et transparence".



Margaritis Schinas (Grèce, ancien membre du Parlement européen, fonctionnaire de longue date auprès de la Commission européenne), vice-président, est chargé de "protéger notre mode de vie européen".



Maroš Šefcovic (Slovaquie, vice-président de la Commission Juncker), vice-président, est nommé pour les relations interinstitutionnelles et prospective.



Dubravka Šuica (Croatie, membre du Parlement européen), vice-présidente, est nommée au portefeuille "Démocratie et démographie".

Johannes Hahn (Autriche) sera chargé du budget et de l'administration ; il sera directement rattaché à la présidente de la Commission Ursula von der Leyen.

Didier Reynders (Belgique), juriste de formation, ancien ministre des Finances, ministre des Affaires étrangères et européennes et ministre de la Défense se voit confier la justice (y compris la question de l'état de droit).

Mariya Gabriel (Bulgarie) occupe déjà une fonction de commissaire européen. Elle s'est consacrée au portefeuille du numérique et va maintenant se charger du portefeuille de l'innovation et de la jeunesse.

Stella Kyriakides (Chypre) est psychologue clinicienne. Elle dirige désormais le portefeuille de la santé.

Kadri Simson (Estonie) est membre de longue date du parlement estonien et ministre de l'Économie et des Infrastructures. Elle prend en charge le portefeuille de l'énergie.

Jutta Urpilainen (Finlande) a non seulement été ministre des Finances et siégé pendant de nombreuses années au parlement finlandais, mais elle a également travaillé comme envoyée spéciale en Éthiopie. Elle devient responsable des partenariats internationaux.

Sylvie Goulard (France), ancien membre du Parlement européen, est nommée commissaire pour le marché intérieur, elle conduira l'action dans le domaine de la politique industrielle et fera progresser le marché unique numérique. Elle sera aussi responsable de la nouvelle direction générale de l'industrie de la défense et de l'espace.

László Trócsányi (Hongrie) était ministre de la justice de la Hongrie. Il prendra en charge le portefeuille "Voisinage et élargissement".

Phil Hogan (Irlande), l'actuel commissaire pour l'agriculture, assume désormais la responsabilité du portefeuille "Commerce".

Paolo Gentiloni (Italie), ancien Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, hérite du portefeuille "Économie".

Virginijus Sinkevicius (Lituanie), ministre lituanien de l'Économie et de l'Innovation, devient responsable du portefeuille "Environnement et océans".

Nicolas Schmit (Luxembourg), avant d'être élu au Parlement européen, a été ministre national du travail et de l'emploi et assure dorénavant la responsabilité du portefeuille "Emploi".

Helena Dalli (Malte) a été ministre du Dialogue social, de la Consommation et des Libertés civiles, puis ministre des Affaires européennes et de l'Égalité. Elle a la charge du portefeuille "Égalité".

Janusz Wojciechowski (Pologne), membre de la Cour des comptes européenne, est chargé du portefeuille "Agriculture".

Elisa Ferreira (Portugal) est actuellement vice-gouverneure de la Banque du Portugal. Elle a été membre du Parlement européen pendant de nombreuses années, après avoir été ministre de la Planification et ministre de l'Environnement dans son pays. Elle assure maintenant la direction du portefeuille "Cohésion et réformes".

Rovana Plumb (Roumanie) est membre du Parlement européen (vice-présidente du groupe des socialistes et démocrates) et a été ministre de l'Environnement et du Changement climatique, ministre du Travail, ministre déléguée aux Fonds européens, ministre de l'Éducation nationale et ministre des Transports en Roumanie. Elle prend en charge le portefeuille "Transports".

Janez Lenarcic (Slovénie) est un diplomate slovène. Il a été secrétaire d'État aux Affaires européennes et a été en poste auprès des Nations unies, de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et de l'Union européenne pendant plusieurs années. Il se voit confier le portefeuille "Gestion des crises".

Ylva Johansson (Suède) est actuellement ministre du Travail et a précédemment été ministre de l'Éducation et ministre des Affaires sociales et des Personnes âgées, et membre du parlement suédois. Elle a la responsabilité du portefeuille "Affaires intérieures".