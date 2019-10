et AFP

publié le 19/10/2019 à 12:57

Les violences qui ont provoqué des scènes de chaos à Barcelone vendredi 18 octobre ont fait 182 blessés dans l'ensemble de la Catalogne, ont annoncé samedi matin les services de secours.

Uniquement à Barcelone, 152 personnes ont été blessées. D'autres victimes de violences ont été recensées notamment à Gérone, Tarragone et Lérida. Au total, 83 manifestants ont été interpellés dans l'ensemble de la région suite à ces heurts, a indiqué à l'AFP le ministère de l'Intérieur.

Ce samedi, une odeur de brûlé flottait encore dans le centre de Barcelone près de la place d'Urquinaona. Toute la matinée, des agents de la ville ont nettoyé les débris laissés par les affrontements de la veille, pierres, verre brisé et cartouches de balles de caoutchouc, a constaté un journaliste de l'AFP.

Des dizaines de pavés ont été arrachés des trottoirs, de nombreux feux ont été allumés et des barricades élevées dans les rues lors du cinquième jour de mobilisation En plein centre-ville, des militants indépendantistes radicaux ont affronté dans la soirée de vendredi les forces de l'ordre en lançant des pierres ou des objets métalliques, tandis que les policiers répondaient par des tirs de balles en caoutchouc et de gaz lacrymogènes. Depuis lundi 14 octobre, plus de 500.000 personnes ont manifesté à Barcelone.