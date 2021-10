Crédit : MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Des porte-conteneurs et des plates-formes pétrolières se dressant à l'horizon alors que les équipes environnementales nettoient du pétrole sur la plage à Huntington Beach, en Californie, le 5 octobre 2021.

Des porte-conteneurs et des plates-formes pétrolières se dressant à l'horizon alors que les équipes environnementales nettoient du pétrole sur la plage à Huntington Beach, en Californie, le 5 octobre 2021. Crédits : PATRICK T. FALLON / AFP

Une marée noire menace depuis ce week-end les côtes californiennes du sud de Los Angeles. La nappe de pétrole a déjà pollué les légendaires plages d'Huntington Beach et Laguna Beach, où oiseaux et poissons morts, pour certains portant des traces de pétrole brut, se sont échoués.

Au total, 24 km de littoral entre ces célèbres plages réputées pour le Surf, mais également connues pour leurs dauphins, phoques et autres animaux marins, ont été fermées au public. La pêche a également été interdite en raison de cette fuite signalée ce week-end sur un oléoduc passant à proximité, qui pourrait atteindre jusqu'à 480.000 litres de pétrole brut.

Les garde-côtes cherchent à déterminer si la marée noire menaçant les plages californiennes a pu être provoquée par l'ancre d'un navire ayant percé un oléoduc, rapportent mardi des médias locaux.

Une ancre à l'origine ?

Ces navires se voient attribuer des points d'ancrage à l'écart des oléoducs et autres équipements sous-marins. Mais une ancre jetée au mauvais endroit a pu traîner l'oléoduc sur une quinzaine de mètres, provoquant la fuite, selon une source proche de l'enquête sur la marée noire citée par le quotidien Los Angeles Times.



Les secours ont mobilisé quatorze navires spécialisés qui s'affairent depuis dimanche à récupérer autant de pétrole que possible. Un peu plus de 15.000 litres avaient été extraits de la mer lundi soir. Quatre oiseaux marins englués dans du pétrole avaient été recueillis lundi mais certaines réserves protégées le long du littoral ont été polluées.

Selon les experts, il est encore trop tôt pour évaluer les dégâts car les conséquences sur l'environnement ne se feront pas sentir avant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. La fuite à l'origine de la marée noire s'est produite à proximité de la plateforme Elly, construite en 1980 pour traiter le brut extrait de dizaines de puits voisins. Au total, 23 plateformes pétrolières et gazières sont installées dans les eaux fédérales en Californie du Sud.