Week-end noir au Pérou. Deux accidents de cars ont eu lieu en deux jours les 11 et 12 août. Les deux véhicules sont tombés dans des ravins, faisant au moins une vingtaine de morts.



Dimanche 12 août, un car est tombé dans un ravin dans le nord du Pérou, faisant au moins 15 morts et 25 blessés. "Nous avons 15 personnes décédées lors de la chute d'un car dans un ravin, situé sur la route reliant Sihuas à Quiche", a indiqué à l'AFP l'officier Edgar Cochachi de la police de Huaraz dans la région d' Ancash.

Le véhicule de la compagnie de transport Rosario roulait en direction de Lima quand il a fait une chute d'environ 50 mètres. Parmi les victimes se trouvent trois enfants âgés de 6,8 et 10 ans, selon la presse.



Précédemment, un premier car était tombé dans un ravin du nord-est du Pérou samedi 11 août, faisant au moins huit morts et une quarantaine de blessés, selon la presse locale.



Le véhicule de la compagnie de transport Leoncio Prado devait relier la localité amazonienne de Pucallpa à celle andine de Huánuco, quand, peu après minuit, dans un virage dangereux, le chauffeur en a perdu le contrôle. Le car a alors fait une chute vertigineuse de 150 mètres.



L'accident a été causé "par une défaillance mécanique et un excès de vitesse", a rapporté la chaîne de télévision Canal N citant des témoins. Le chauffeur a été tué, d'après l'agence de presse étatique Andina.



Les accidents de la route meurtriers sont monnaie courante au Pérou: ils ont fait plus de 2.700 morts en 2017, selon la police.