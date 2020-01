Décès de Nora en Malaisie : deux députés français exigent la "transparence"

publié le 15/01/2020 à 19:46

Des élus français exigent que les autorités malaisiennes fassent toute la lumière sur le décès de Nora Quoirin, retrouvée morte le 13 août dernier en forêt, alors qu'elle séjournait en famille dans le pays. Deux députés LaREM ont, en effet, écrit dans un communiqué avoir demandé que "toute la transparence" soit "faite par les autorités malaisiennes concernant le décès de Nora Quoirin". Anne Genetet et Alexandre Holroyd leur demandent de "transmettre l’intégralité des conclusions de l’enquête à sa famille dans les plus brefs délais".

La jeune fille de 15 ans, franco-irlandaise, souffrait d'un léger handicap mental. Selon ses parents, elle "était atteinte d'holoprosencéphalie et avait donc un cerveau plus petit que la normale, et souffrait d'une expression orale et écrite limitée".

Le corps de l'adolescente avait été retrouvé le 13 août dernier en forêt "alors que son état physique et mental l’aurait clairement empêchée de réaliser en pleine nuit ce trajet seule", assurent les deux députés français.

Les autorités ont conclu à un accident, négligeant d'autres hypothèses

"Après plusieurs mois de non-réponses et de communications incomplètes entre la famille, leur avocat et les autorités malaisiennes, ces dernières ont fini par conclure à un décès accidentel, négligeant l’enquête sur des hypothèses jugées extrêmement importantes pour la famille", affirment les deux élus.

"L'adolescente franco-irlandaise retrouvée morte après avoir disparu d'un complexe hôtelier malaisien est morte des suites d'une hémorragie interne en raison notamment du manque de nourriture", avait alors affirmé la police locale, écartant la piste d'un acte criminel.

Nous attendons une inflexion de la justice malaisienne pour enfin faire la lumière sur cette affaire Communiqué d'Anne Genetet et Alexandre Holroyd, députés LaREM. Partager la citation





Les députés LaREM estiment, quant à eux, qu'"une procédure interne au droit malaisien aurait pu permettre de rouvrir l’enquête, mais que le procureur général a refusé, concluant à une NFA (No Further Action) sur ce cas". "Nous attendons une inflexion de la justice malaisienne pour enfin faire la lumière sur cette affaire et sur la tragédie vécue par la famille Quoirin", concluent Anne Genetet et Alexandre Holroyd.