DÉBAT - Guerre en Ukraine : "Il faut calmer monsieur Poutine", lance l'eurodéputé Bernard Guetta

La candidature de l'Ukraine à l'Union européenne (UE) est une première étape avant l'adhésion. Elle a été officialisée jeudi 23 juin. Est-ce une bonne décision ? Faut-il réellement accueillir l'Ukraine dans l'UE ? D'après l'eurodéputé de la majorité présidentielle Bernard Guetta, "si l'on avait continué de refuser ce statut de candidat que l'Ukraine demande depuis 2014, on aurait envoyé les plus mauvais signaux à Vladimir Poutine, on lui aurait dit que finalement 'l'UE reconnaît que vous êtes le suzerain des anciens pays sortis de l'URSS notamment de l'Ukraine".

"On peut naturellement faire toute une série d'accords bilatéraux avec l'Ukraine pour l'aider, (...) mais d'un point de vue politique, l'entrée de l'Ukraine dans l'UE prendra énormément de temps", rappelle l'eurodéputé du Rassemblement National Jean-Luc Garraud. D'autant plus que son parti est "par définition opposé à toute extension de l'UE. L'arrivée de l'Ukraine au sein d'une future menace la sécurité du monde", a considéré Jean-Luc Garraud.

La Chine et les USA : les deux rapports de forces du XXIème siècle

"Au-delà du moment, il faut regarder les rapports de forces du XXIème siècle : les USA et la Chine. Est-ce que nous, les européens, ne voulons ne pas compter du tout et laisser les Américains et les Chinois faire le marché sur le continent européen ? Si nous ne voulons pas, il faut penser dès maintenant à organiser le continent Europe", a assuré de son côté l'eurodéputé de la majorité.

Si les Américains n'étaient pas là, nous serions tout nus face à monsieur Poutine" Bernad Guetta, eurodéputé de la majorité présidentielle

Tandis que pour Bernard Guetta "avec cette agression de la Russie, l'Otan sert considérablement, car nous n'avons toujours pas de défense européenne. Si les Américains n'étaient pas là, nous serions tout nus face à monsieur Poutine", lance-t-il. Dès lors, "quand l'UE s'élargie (...) c'est la puissance politique et virtuellement militaire des européens qui s'accroît et donc notre non-dépendance vis-à-vis des USA qui s'accroît", a-t-il expliqué.

En ce qui concerne le chef d'État russe, l'eurodéputé a rappelé que "Poutine agresse un pays indépendant (...) il bombarde, aplati, tue tout le monde en Ukraine et on dit qu'il ne faut pas exciter monsieur Poutine ? Moi, je dis qu'il faut calmer monsieur Poutine. C'est quand même plus urgent", a conclu Bernard Guetta.

