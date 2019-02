et AFP

publié le 07/02/2019 à 23:15

Le tribunal de Herning, une ville située à l'ouest du Danemark, a condamné une femme souffrant de troubles psychologiques à quatre ans de prison ferme pour avoir prélevé du sang à son propre enfant pendant plus de cinq ans. Le tribunal a estimé que les mauvais traitements infligés à son fils l'avaient mis en danger, et a donc suivi les réquisitions du parquet.



La mère de famille, qui est une infirmière de profession, a décidé de ne pas faire appel de la condamnation. "J'ai vu dans ses yeux qu'il fallait que ça s'arrête. Elle n'en peut plus", a affirmé son avocat René Knudsen à l'agence locale Ritzau.

Cette femme âgée de 36 ans avait commencé les prises de sang lorsque son fils était encore nourrisson et n'avait que onze mois. "Ce n'est pas une décision que j'ai prise consciemment. Je ne sais pas quand j'ai commencé à faire ce que je n'avais pas le droit de faire. C'est arrivé progressivement. Je faisais couler le sang dans les toilettes et mettais les seringues à la poubelle", a-t-elle expliqué au tribunal.

110 transfusions en cinq ans

Profitant de son fils pendant cinq ans, jusqu'à son arrestation par la police en septembre 2017, alors qu'elle détenait un sac de sang à la main, l'infirmière n'est plus autorisée à exercer sa profession. Sur les réseaux sociaux, elle cultivait l'image d'une mère célibataire se battant pour son fils malade.



Les experts psychiatres estiment qu'elle souffre d'un syndrome de Münchhausen par procuration, une affection rare qui touche principalement les mères. Cette maladie se caractérise par le fait de provoquer volontairement des blessures afin d'attirer l'attention sur ses propres souffrances.



L'enfant, qui a aujourd'hui sept ans, vit désormais chez son père. Il avait eu une maladie intestinale peu après sa naissance mais les médecins ne parvenaient pas à expliquer pourquoi il avait si peu de sang. Durant ces cinq années, il a dû être transfusé environ 110 fois.