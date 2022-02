Crise en Ukraine : quelles consignes pour les ressortissants français ?

La tension continue de monter à la frontière entre l'Ukraine et la Russie. Présageant qu'une invasion russe est "très possible" dès les prochains jours, les États-Unis ont appelé les ressortissants américains se trouvant en Ukraine à quitter le pays "d'ici 24 à 48 heures", le vendredi 11 février. Le Royaume-Uni, la Belgique et l'Allemagne ont ensuite emboîté le pas, assurant que le sécurité des ressortissants était une "priorité absolue".

Les autorités française n'ont toutefois pas modifié leurs consignes, selon nos confrères de TF1. Les conseils du site du gouvernement, France Diplomatie, restent les mêmes depuis le 23 janvier dernier.

"Il est recommandé de faire preuve d’une vigilance renforcée et il est formellement déconseillé de se rendre dans les zones frontalières du nord et de l’est du pays", peut-on lire sur le site du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. De plus, "il est conseillé de différer les déplacements sans caractère indispensable ou urgent en Ukraine".