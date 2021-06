Covid-19 au Royaume-Uni : les mariages civils autorisés à l'extérieur

C'est une nouvelle qui ne manquera pas de soulager l'une des industries les plus durement frappée par les restrictions liées à la pandémie de coronavirus. Les mariages civils pourront se dérouler en extérieur en Angleterre et au Pays de Galles à partir de juillet, a annoncé le gouvernement britannique, ce dimanche 20 juin.

Selon la loi, les cérémonies de mariage ou de partenariat civil doivent se dérouler dans une salle agréée. Mais pour la première fois, à partir du 1er juillet, ces lieux pourront organiser la cérémonie entièrement à l'extérieur, permettant ainsi "une plus grande flexibilité particulièrement pendant la pandémie lorsqu'il faut prendre en compte d'importantes considérations en termes de santé publique", a indiqué le ministère de la Justice dans un communiqué.

"Pour un couple, le jour de leur mariage est l'un des moments les plus importants de leur vie et ce changement leur permettra de le célébrer comme ils le souhaitent", a souligné le ministre de la Justice, Robert Buckland, cité dans ce communiqué.

Un changement qui pourrait perdurer dans le temps

"En même temps, cette étape soutiendra le secteur du mariage en offrant un plus grand choix et en aidant les lieux à répondre à la demande de cérémonies plus grandes", a ajouté Robert Buckland. Ce changement concerne également les partenariats civils. Il sera effectif jusqu'en avril 2022 et le gouvernement lancera une consultation à l'automne pour décider si cela doit devenir permanent.

Le gouvernement réfléchit aussi à autoriser toutes les cérémonies de mariage religieuses à se tenir en plein air. Pour des raisons historiques, la loi permet déjà aux cérémonies de mariage juives et quakers de se dérouler à l'extérieur.

En raison de la pandémie, le nombre de participants à un mariage est actuellement fixé à 30 personnes en Angleterre, un plafond qui sera levé lundi 21 juin. Le nombre d'invités sera alors limité par la taille de la salle et le respect des mesures de distanciation sociale.