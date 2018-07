publié le 13/07/2018 à 17:17

C'est sa propre "équipe de football" qu'Europol a créé avec la "Most Wanted Cup", son nouveau jeu en ligne. Le principe : sur l'écran, une série de cartes, faces cachées et disposées à la façon d'une composition d'une équipe de football. Pour les retourner, rien de plus simple : il suffit d'entrer les codes donnés chaque jour (du 12 au 14 juillet) sur les réseaux sociaux d'Europol. Les cartes laissent alors apercevoir les visages des 25 criminels les plus recherchés d'Europe.



En cliquant sur les différents portraits, une fiche d'information apparaît, précisant l'identité, l'apparence physique ainsi que les faits criminels de chacun. L'objectif : faire diffuser au maximum les portraits des criminels recherchés à travers les pays européens, pour favoriser leur arrestation. Le jeu est disponible sur le site d'Europol.

La composition de l'équipe est à découvrir sur le site d'Europol. Crédit : Twitter Europol

Deux criminels français

Dans ce top 25 des fugitifs les plus recherchés par Europol se trouvent deux Français : David Gras et Karim Ouali.

Le premier, recherché depuis 2011, est un braqueur néo-nazi condamné pour avoir volé plusieurs salles des coffres et voitures blindées avec l'aide d'explosifs et d'armes lourdes. Durant un de ses braquages, qu'il effectuait en compagnie de complices, un agent de sécurité a été tué. Condamné à 25 ans de prison par contumace en 2016 par la Cour d'assises du Nord, il est toujours en cavale.



Le second est soupçonné d'avoir tué un de ses collègues en avril 2011, dans une tour de contrôle de l'aéroport de Bâle-Mulhouse. Maniaque de la persécution et dans un état psychotique au moment des faits, il s'est enfui après son meurtre.

Augmenter la visibilité des fugitifs

Hormis s'amuser avec les profils des suspects et tenter de gagner l'un des 25 lots, ce jeu a un autre objectif, moins négligeable : augmenter la visibilité des criminels. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que l'agence policière utilise une approche amusante et originale de la recherche des personnes en fuite.



En 2016, un "calendrier de l'avent", publié pendant les fêtes de Noël, avait permis l'arrestation de trois criminels. En été 2017, des cartes postales avaient également mené à trois arrestations. Une technique amusante et qui a déjà fait ses preuves.