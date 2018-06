États-Unis : l'ex-officier déserteur de l'US Air Force arrêté après 35 ans de cavale

publié le 18/06/2018 à 12:50

C'est au mois de juillet 1983 (Ronald Reagan était président des États-Unis, François Mitterrand à l'Élysée) que le capitaine William Howard Hughes Jr, un célibataire de 31 ans, s'est volatilisé. Il venait tout juste d'être envoyé en poste aux Pays-Bas, à La Haye, détaché dans les bureaux de l'OTAN.



Du jour au lendemain, plus aucune trace du militaire. Ses affaires personnelles étaient restées sur place. L'état-major a lancé une enquête, mais n'a pas trouvé d'indice. Quatre mois plus tard, le sergent Hughes était officiellement déclaré déserteur. Mais pas vraiment un déserteur lambda, puisque les agences de renseignement américains n'ont jamais refermé le dossier.

Au sein de l'OTAN, le capitaine avait accès à des informations classées "Secret Défense". Notamment la technologie de certains missiles. En 1983, on est en pleine Guerre froide américano-soviétique. Les USA vont soupçonner William Howard Hughes Jr d'être un transfuge, d'avoir livré des secrets à Moscou.

Il explique qu'il était "déprimé"

D'autant plus qu'il va y avoir, juste après cette désertion, de nombreux incidents sur des missiles équipant l'Otan et certaines armées occidentales. La propre sœur du militaire affirmera à l'époque que son frère a été sûrement enlevé.



Une part du mystère vient d'être levée puisque le déserteur vient d'êtrearrêté au Nouveau-Mexique après avoir retiré de fortes sommes d'argent. Contrôle de routine d'un passeport périmé au nom d'un certain Barry O'Beirne.



Démasqué, l'ex-officier a raconté qu'il avait déserté car il était déprimé. Il aurait rejoint les États-Unis aussitôt après sa disparition en 1983. Il aurait changé de nom et d'existence, sans jamais se faire repérer. Version qui n'a pas totalement convaincu l'armée.



William Howard Hughes Jr a été placé à l'isolement sur une base californienne, pour savoir ce qu'il a réellement fabriqué ces trente-cinq dernières années.