Nick Avtges, 88 ans, avait l'habitude d'aller rendre visite à sa femme, Marion, 85 ans, tous les jours dans la maison de retraite où elle habite depuis quelques années à Waltham, près de Boston, et de passer toute la journée avec elle.

Mais depuis que l'épidémie de coronavirus sévit aux États-Unis et que les visites aux personnes âgées dans les maisons de retraites ont été interdites, Nick ne peut plus honorer ses visites. C'est un coup dur pour le couple, marié depuis 61 ans.

Alors leurs proches, notamment leur fils, Chris, ont l'idée de faire monter le père sur un camion nacelle afin qu'il se hisse à la fenêtre de la chambre de sa femme, et qu'ils puissent discuter quelques minutes, munis de masques et en respectant les mesures barrières. Grâce à son réseau Facebook, Chris dégote un camion et convainc l'équipe de la maison de retraite.

C'était la première fois qu'il la voyait depuis des semaines Chris Avtges, parlant de son père





Deux jours plus tard, Nick Avtges monte sur la nacelle et s'élève de deux étages. "C'était la première fois qu'il la voyait en face à face depuis des semaines", a déclaré son fils au Boston Globes, "c'était tout simplement incroyable".

"Ils auraient pu me soulever de dix étages que ça ne m'aurait pas dérangé", a de son côté confié Nick, heureux d'avoir pu revoir sa femme. Les deux ont discuté et se sont échangés des mots d'amour, puis Nick est redescendu, sans heurts, du deuxième étage.