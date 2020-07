publié le 28/07/2020 à 13:49

En ces temps de pandémie de coronavirus, plusieurs fausses informations circulent sur les réseaux. Lassé, Tom Lawton, médecin britannique a décidé de se rendre sur son lieu de travail en courant et en portant un masque, afin de démonter la rumeur selon laquelle cette protection "empêche de respirer".

Tom Lawton a décidé de prendre les anti-masques à leur propre jeu. Médecin à l'infirmerie royale de Bradford et s'occupant de malades souffrant de maladies respiratoires, il a décidé de rejoindre le travail en courant. 35 kilomètres à pied, tout en portant un masque, pour prouver à ses patients qu'aucun danger supplémentaire ne les guettent s'ils se protègent comme le rapporte Newsweek.

De faux rapports démontreraient que le port du masque entraîne l'hypoxie, c'est à dire un manque d'oxygène. Ses patients, concernés, lui ont fait part de leur inquiétude. Plus largement, de fausses information circulent sur le masque et ses possibles dangers.

L'apport en oxygène n'est jamais descendu en dessous de 98%

Équipé d'un oxymètre, il parcouru les 35 kilomètres sans jamais descendre en-dessous de 98% en apport en oxygène. "Ceux qui ont une maladie respiratoire et qui veulent utiliser un masque peuvent être rassurés, ce n’est pas dangereux" rassure Tom Lawton.

Ce médecin engagé a commencé à s'attaquer à un autre mal, celui de la précarité alimentaire. Il a constaté que les banques alimentaires de Bradford étaient de plus en plus sollicitées en cette période, et il a décidé de réunir des fonds. Plus de 2.600 euros ont déjà été récoltés.