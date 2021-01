Coronavirus : quelle est la situation au Danemark ?

publié le 15/01/2021 à 17:50

Le Premier ministre Jean Castex l'a pris jeudi en exemple d'un pays où la pandémie regagnait du terrain en Europe. Le Danemark, confronté à une deuxième vague plus forte que celle du printemps, est un des pays hors des îles britanniques à avoir détecté le plus de cas du variant anglais.



Le 13 janvier dernier, le nombre de cas détectés du variant a atteint 208, soit une hausse de 75% en quelques jours, et représente désormais 3,6% des cas positifs au Danemark. Selon les prévisions du principal institut sanitaire du pays, SSI, le variant anglais devrait y devenir la souche dominante du virus d'ici mi-février.



Conséquence à cette hausse "extrêmement inquiétante", le pays scandinave a prolongé jusqu'au 7 février au moins ses importantes restrictions en place contre le Covid-19, qui incluent notamment la fermeture des établissements scolaires et des commerces. Des tests PCR permettant de détecter le variant anglais "B.1.1.7", ainsi que d'autres variants, vont également être lancés.

2% de sa population déjà vaccinée

Un serrage de vis qui intervient au moment même où la stratégie vaccinale danoise semble la plus efficace de l'Union européenne. Le Danemark a en effet déjà vacciné plus de 2% de sa population grâce au succès logistique d'une campagne à flux tendu.

Contrairement à d'autres pays qui par prudence ou complexité d'organisation gardent de nombreuses doses au congélateur en vue de la deuxième injection, le pays scandinave a choisi d'utiliser au plus vite ses premières cargaisons du vaccin Pfizer/BioNTech.



"La position claire du gouvernement est que le moment où les vaccins touchent le sol danois est celui où ils doivent être utilisés", a affirmé la Première ministre Mette Frederiksen. Conjuguée à une logistique bien rodée et une campagne rapide dans les maisons de retraite, où la quasi-totalité des volontaires ont déjà été vaccinés, le Danemark ressort ainsi nettement en tête de l'Union Européenne, devant l'Italie et la Slovénie, avec un rythme près de trois fois supérieur à la moyenne des 27, selon les données compilées par l'AFP.

Au dernier pointage jeudi, plus de 129.170 personnes avaient reçu une première dose au Danemark depuis le coup d'envoi de la vaccination dans l'UE le 27 décembre, soit 2,2% de la population. Fort d'un État-providence robuste, le royaume nordique explique aussi son bon départ par des infrastructures de santé gérées, au niveau régional et facilement mobilisables.