publié le 15/08/2020 à 08:40

"Kolossal", c'est le titre de L'Équipe ce matin, après la victoire écrasante du Bayern de Munich face au FC Barceline hier soir. "Les Allemands ont ridiculisé les Catalans", ont écrit nos confrères, en référence au score, historique, 8-2, mené par les joueurs du Bayern. Le football était également à la Une dans Le Progrès de Lyon : "Même pas peur", titre le quotidien régional au vu du match de ce soir. Pour le dernier match des quarts de finale, les joueurs de l'Olympique lyonnais affronteront Manchester City à 21 heures.

Et l'Angleterre est également à la Une de Sud-Ouest, L'Alsace ou encore le Télégramme de Brest. Il n'est plus question de foot cette fois-ci, mais de l'inquiétude liée à la quarantaine imposée au retour de France, par le Royaume-Uni. "Ils quittent la France en catastrophe", titre le Dauphiné Libéré. En effet, la mesure est appliquée depuis 4 heures cette nuit (3h GTM).

Et en attendant le match de ce soir, Le Progrès propose à ses lecteurs une visite dans les Monts du Lyonnais. Alors, direction le nord de Lyon ce samedi 15 août, pour découvrir une petite citée de charme : l'Arbresle, est située à la croisée du Beaujolais et des Coteaux-du-lyonnais, dans le Rhône. Si au premier abord le village peut sembler austère, nos confrères vous conseillent de vous laisser tenter par son centre-ville charmant et son patrimoine historique riche.