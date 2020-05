Coronavirus : la stratégie suédoise, qui mise sur le civisme, est-elle la bonne ?

publié le 01/05/2020 à 06:29

Bienvenue dans le balado quotidien de la rédaction de RTL sur le coronavirus. C’est le 46e jour du confinement, et nous sommes le vendredi 1er mai. Aujourd'hui on va s'intéresser à l’un des rares pays occidentaux à avoir choisi une stratégie radicalement différente de la France sur le virus : la Suède.

Pas de confinement strict pour les 10 millions d'habitants mais des recommandations du gouvernement. Les enfants vont à l'école, les adolescents se prennent en photo sous les cerisiers en fleurs et les terrasses sont remplies. Le bilan dépasse les 2.400 morts et les autorités affirment que l'épidémie est sous contrôle.

Le pays mise sur la confiance de sa population et son civisme. C'est la méthode défendue par l'agence de santé publique suédoise, indépendante du pouvoir politique. Cette approche est néanmoins critiquée par des scientifiques de renom.

Posez vos questions à RTL

Toutes vos questions, qu’elles soient médicales, économiques, si vous n’avez pas compris telle ou telle décision ou consigne du gouvernement, si vous voulez nous soumettre un problème spécifique pour tel ou tel métier, toutes ces questions, vous pouvez les poser à RTL, et on tentera d’y répondre.



Vous pouvez le faire au 3210, et laisser un message si le standard n’est pas ouvert. Vous pouvez également laisser un mot sur la page Facebook RTL. Vous pouvez aussi nous adresser un courriel à temoins@rtl.fr, avec des photos de votre vie de confiné.

Abonnez-vous à ce podcast Google podcasts

Apple podcasts

>> Coronavirus : RTL avec vous. Chaque jour, la rédaction de RTL vous accompagne pendant le confinement et tente de répondre aux nombreuses questions que vous vous posez. Philippe Corbé et nos journalistes vous donnent des informations qui peuvent vous servir, vous, votre famille, vos proches. Ensemble, nous allons vivre ces moments difficiles.