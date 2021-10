Coronavirus : l'Australie réautorise ses citoyens à voyager

L'Australie va lever l'interdiction de voyager à l'étranger sans autorisation, a annoncé le gouvernement mercredi, tandis que les frontières du pays devraient être ouvertes aux travailleurs qualifiés et aux étudiants internationaux d'ici la fin de l'année. Plus de 18 mois après la fermeture des frontières internationales de l'Australie, les citoyens entièrement vaccinés n'auront plus besoin de demander une exemption pour quitter le pays, selon une déclaration conjointe des ministères de la Santé et de l'Intérieur.

Cette déclaration intervient alors que le taux d'adultes doublement vaccinés se rapproche de l'objectif de 80% dans le pays. La ministre de l'Intérieur, Karen Andrews, a déclaré que si les citoyens australiens étaient actuellement prioritaires, d'autres restrictions de voyage, y compris pour certains non-ressortissants, seraient assouplies à mesure que les taux de vaccination augmenteraient.

"Avant la fin de l'année, nous prévoyons d'accueillir des travailleurs qualifiés et des étudiants internationaux entièrement vaccinés", a-t-elle déclaré. Le 20 mars de l'année dernière, l'Australie a introduit certaines des restrictions frontalières les plus sévères au monde en réponse à la pandémie de coronavirus. Pendant près de 600 jours, d'innombrables vols internationaux ont été cloués au sol et les voyages à l'étranger se sont réduits à peau de chagrin.

Les dispositions relatives à la quarantaine pour les résidents vaccinés de retour au pays dépendront de leur lieu d'arrivée en Australie. Si Sydney a supprimé la quarantaine pour les voyageurs de retour, d'autres États australiens où les taux de vaccination sont plus faibles imposent toujours une quarantaine obligatoire et coûteuse de 14 jours dans un hôtel.