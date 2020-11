Coronavirus en Norvège : un premier enfant décédé

Crédit : MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

et AFP

publié le 18/11/2020 à 18:52

La Norvège a annoncé ce mercredi 18 novembre qu'un enfant touché par la Covid-19 était décédé. Il s'agit là du premier cas juvénile mortel dans un pays scandinave. "Un enfant hospitalisé à l'hôpital universitaire de Haukeland est mort mercredi d'une maladie liée à la Covid", a annoncé l'établissement situé dans la ville de Bergen dans un tweet.

"L'enfant souffrait d'une autre pathologie chronique grave", a ajouté l'hôpital universitaire. En revanche, l'âge de la jeune victime et la nature de l'autre pathologie dont elle souffrait n'ont pas été précisés.

Les autorités sanitaires norvégiennes avaient plus tôt dans la journée annoncé le 299e décès lié au virus depuis le début de l'épidémie, sur un total de 30.133 cas officiellement recensés. La Norvège présente un meilleur bilan que son voisin suédois, ce dernier dénombre plus de 6.000 décès depuis le début de la crise sanitaire et presque 200.000 malades.