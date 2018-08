Lee Keum-seom, 92 ans, retrouve son fils qui avait 4 ans la dernière fois qu'elle l'a vu Crédits : KOREA POOL / AFP | Date :

Lee Keum-seom, 92 ans, doit retrouver sa fille de 71 ans en Corée du Nord. La dernière fois qu'elle l'a vue, elle n'avait que 4 ans.

Les participants à une réunion de familles en Corée du Nord s'enregistrent avant leur départ de Corée du Sud

Des familles coréennes séparées par la guerre il y a plus de 60 ans vont se retrouver en Corée du Nord à partir du lundi 20 août

Lee Soo-nam, 76 ans, montre des photos de son frère avant un réunion de familles en Corée du Nord

Les participants Sud-Coréens ont été examinés par des médecins avant leur départ

Les participants Sud-Coréens à la réunion de familles se font photographier avant leur départ pour la Corée du Nord, dimanche 19 août 2018

Le convoi de bus des Sud-Coréens se rendant au Nord pour une réunion de familles

Jo Hye-do et Jo Do-jae rencontrent leur sœur nord-coréenne Jo Soon Do le 20 août 2018

Han Shin-ja, 99 ans, rencontre ses filles Kim Kyong Sil et Kim Kyong Young le 20 août 2018

Kim Choon-sik rencontre sa sœur nord-coréenne Kim Choon-sil le 20 août 2018

Ham Sung-chan et son frère Ham Dong Chan le 20 août 2018

Yoon Heung-gyu, parle avec ses proches nord-coréens le 20 août 2018

Kim Jong-tae rencontre son neveu, Kim Hak Soo le 20 août 2018