Corée du Nord : un nouveau missile balistique tiré en mer du Japon

La tension ne faiblit pas en mer de l'Est. L'armée sud-coréenne a annoncé que la Corée du Nord avait procédé à un tir de "missile balistique non identifié" dans la mer, connue aussi sous le nom de mer du Japon.

Ce nouveau lancement intervient après un an d'essais d'armes sans précédent par la Corée du Nord, y compris le tir de son missile balistique intercontinental (ICBM) effectué au mois de novembre. À noter que ce tir a eu lieu seulement quelques heures après l'accusation de la Maison-Blanche qui a déclaré que Pyongyang avait livré des armes au groupe militaire privé russe Wagner.

La Corée du Sud et les États-Unis ont, eux, organisé ce mardi, un exercice aérien conjoint et déployé un bombardier stratégique américain B-52H dans la péninsule coréenne. Cet armement lourd à longue portée faisait partie d'un exercice qui comprenait les avions militaires les plus avancés des deux pays, y compris les chasseurs furtifs F-22 et F-35.

