publié le 27/04/2018 à 13:05

C'est un sommet historique, salué par la Chine et la Russie. Déchirées depuis plus de soixante ans, les deux Corées se sont tendu la main. Le 27 avril 2018, les chefs d'État du Nord, Kim Jong Un, et du Sud, Moon Jae-in, se sont retrouvés pour une rencontre exceptionnelle à Panmunjom, à la frontière. Une rencontre qui marque un nouveau départ. Les deux chefs d'État affichent une complicité hilare devant les caméras qui tranche avec la froideur des relations jusqu'ici entretenues entre les deux pays fracturés depuis les années 1950.



Un accord a été signé pour qu'il n'y ait "plus de guerre sur la péninsule coréenne", après une poignée de main historique. Et cette fois, le dirigeant nord-coréen a promis de faire en sorte qu'il soit mis en oeuvre, à la différence de précédents engagements.

Les deux Corées se concerteront étroitement pour s'assurer de ne pas "répéter le passé malheureux qui a vu tourner court de précédents accords intercoréens, a-t-il déclaré à l'issue de la rencontre. Il pourrait y avoir sur le chemin des retours de bâton, des difficultés et des frustrations. Mais on ne peut parvenir à la victoire sans douleur", a ajouté Kim Jong Un.

La Corée du Sud et la Corée du Nord organiseront en août une nouvelle réunion des familles séparées depuis la fin de la Guerre il y a 65 ans. "La Corée du Sud et la Corée du Nord ont décidé de poursuive le programme de réunion des familles séparées à l'occasion du Jour de la libération nationale le 15 août cette année", indiquent les deux pays en référence à la journée célébrant la reddition japonaise à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

La promesse de Corées "non nucléaires"

Les présidents ont également affirmé qu'ils étaient engagés en faveur de la dénucléarisation de la péninsule coréenne. "La Corée du Sud et la Corée du Nord confirment l'objectif commun d'obtenir, au moyen d'une dénucléarisation totale, une péninsule coréenne non nucléaire", affirment-ils dans une déclaration commune.



Afin "d'établir un régime de paix permanent et solide", les voisins vont alors chercher à rencontrer les États-Unis, peut-être aussi la Chine - signataires tous deux du cessez-le-feu. Le président sud-coréen Moon Jae-in effectuera, lui, dès cette année une visite à Pyongyang. Certainement à l'automne, indique la déclaration commune rendue publique après la rencontre.



À la fin de la rencontre, pendant laquelle ils ont également discuté de manière privée et planté des arbres, Moon Jae-in et Kim Jong Un se sont donné une accolade amicale. Cette déclaration constitue le point d'orgue d'un sommet intercoréen historique, le premier en plus de 11 ans.