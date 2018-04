Kim Jong-Un, président de la Corée du Nord, et Donald Trump, président américain.

publié le 18/04/2018 à 03:25

La rencontre très attendue entre Donald Trump et le leader nord-coréen Kim Jong-un devrait avoir lieu "début juin ou avant", comme l'a expliqué le président des Etats-Unis mardi 17 avril lors de la visite en Floride du Premier ministre japonais Shinzo Abe. Cinq lieux sont à l'étude pour cette rencontre historique. Le président américain a aussi affirmé que les deux Corée avaient sa "bénédiction" pour "discuter de la fin de la guerre".



Depuis sa luxueuse propriété de Mar-a-Lago, en Floride, le président américain a parlé de "cinq lieux" possibles pour ce tête-à-tête historique qui aura lieu début juin "si tout se passe bien". Abordant les préparatifs en cours, Donald Trump a fait preuve d'un certain optimisme. "Ils nous respectent. Nous les respectons. L'heure est venue de parler, de résoudre les problèmes", a-t-il lancé. "Il y a une véritable chance de résoudre un problème mondial. Ce n'est pas un problème pour les Etats-Unis, le Japon ou un autre pays, c'est un problème pour le monde", a-t-il martelé.

Interrogé peu après sur la possibilité que la rencontre ait lieu aux Etats-Unis, il a répondu "non", sans autres précisions. Panmunjom, village situé dans la Zone démilitarisée qui divise la péninsule, fait partie des hypothèses régulièrement évoquées. Donald Trump a par ailleurs affirmé être résolument favorable aux discussions entre les deux Corées sur la nature de leurs liens, à dix jours d'un sommet entre Kim Jong Un et le président sud-coréen Moon Jae-in. "Ils ont ma bénédiction pour discuter de la fin de la guerre. Les gens ne réalisent pas que la guerre de Corée n'est pas terminée", a-t-il expliqué.

Une visite secrète de Mike Pompeo ?

La Maison Blanche a également affirmé mardi que des contacts "aux plus hauts niveaux" avaient eu lieu avec le leader nord-coréen Kim Jong-un, mais que le président Donald Trump ne lui avait pas directement parlé. Selon le Washington Post, le directeur de la CIA Mike Pompeo a effectué une visite secrète à Pyongyang lors du week-end de Pâques au cours de laquelle il a rencontre le dirigeant nord-coréen.



"Concernant les discussions avec Kim Jong-un: le président a dit que l'administration avait eu des discussions aux plus hauts niveaux et ajouté qu'elles n'étaient pas avec lui directement", a affirmé Sarah Sanders, la porte-parole de la Maison Blanche.

Interrogé peu avant sur le fait de savoir s'il avait été en contact direct avec Kim Jong-un, Donald Trump avait répondu "oui".