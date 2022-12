COP15 sur la biodiversité : quand une plante robot évolue en fonction des annonces

Un robot qui agit comme un symbole. Alors que plusieurs pays sont réunis à Montréal pour la COP15 sur la biodiversité, avec comme objectif commun ‘enrayer la chute de la biodiversité mondiale, une scientifique et un artiste ont créé Econario. Haute de cinq mètres, cette plante robotique se fane ou s'épanouit en fonction des annonces des pays faits lors de ce grand rassemblement international.

"Econario est le thermomètre de la COP15 et il montrera ce qui se passe, si les négociations se passent bien : il grandira, ou si elles se passent mal : il diminuera", a notamment expliqué à l'AFP l'artiste néerlandais Thijs Biersteker, à l'origine de l'œuvre.

Depuis le début de la conférence, les promesses de financement faites ont permis d'augmenter légèrement la taille de la plante robot et elle a alterné entre les scénarios pessimistes et optimistes. Il reste jusqu'à lundi aux pays du monde entier pour permettre à la plante de s'épanouir encore un peu plus grandement.

