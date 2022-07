Les zones humides, un milieu riche en biodiversité

Notre voyage dans les zones humides commence avec les libellules. Certaines peuvent parcourir jusqu'à 1.000 kilomètres de migration. Elles se donnent en spectacle durant la période de reproduction, comme l'explique le naturaliste Marc Giraud, auteur de La nature au bord de l'eau : "Elles dessinent un cœur au moment où elles s'accouplent, car elles ont des organes sexuels très compliqués".

Autre animal, proche de ces zones humides, le héron cendré, lui fait "très souvent sa toilette, car il a, comme tous les oiseaux, une glande uropygienne qui lui permet d'imperméabiliser son plumage. Pour se peigner, il dispose d'une griffe par patte, qui est crantée, comme un peigne", indique-t-il toujours.

Des espèces inattendues se retrouvent aussi dans ces points d'eau, parfois peu oxygénés, qui peuvent atteindre des températures jusqu'à 50 degrés. On découvre ainsi, des éponges, des crevettes ou des méduses, plutôt présentes en bord de mer. Certaines méduses viennent d'Asie, puisqu'elles voyagent en se collant au plumage ou aux pattes des oiseaux, et passent de mare en mare, ou de rivière en rivière.

On estime qu'il y a 15.000 espèces animales dans les eaux européennes, Marc Giraud déclare : "Quand on se promène, on découvre l'extraordinaire dans l'ordinaire. Il suffit de se poser devant une mare (...), il y a des histoires extraordinaires sur des toutes petites bestioles".

