VIDÉO - Condamnée à perpétué, Cyntoia Brown va bientôt retrouver la liberté

publié le 08/01/2019 à 16:35

L’affaire Cyntoia Brown a ému l’Amérique. À tel point que ces derniers mois, des stars comme Rihanna ou Kim Kardashian se sont mobilisées, sous le hashtag #FreeCyntoiaBrown, pour que sa peine soit revue. Un appel entendu puisque la jeune femme sera libérée l'été prochain.



Évoquant un dossier "tragique et complexe", le gouverneur républicain du Tennessee Bill Haslam a annoncé le lundi 7 janvier qu'il commuait sa peine. "Quand j'avais 16 ans, j'ai fait une chose horrible. Depuis, je dois vivre constamment avec ce poids". Cyntoia Brown, qui a 30 ans désormais, sera donc remise en liberté le 7 août, après avoir passé quinze années de sa vie en prison.



Elle restera en liberté conditionnelle jusqu'en 2029. Dans un communiqué, elle a remercié ses défenseurs et le gouverneur et a promis de "tout faire pour justifier la confiance placée en elle".

Forcée à se prostituer

Lors de son procès, elle avait expliqué qu'elle vivait à l'époque un cauchemar sous l'emprise d'un homme qui la forçait à se prostituer. Elle avait assuré avoir paniqué le jour du meurtre, en arrivant chez un client qui possédait de nombreuses armes à son domicile.

Elle "a commis, de son propre aveu, un crime horrible. Mais imposer une peine de perpétuité à un mineur - ce qui empêche de demander une libération avant 51 ans - est trop dur", a justifié Bill Haslam, en soulignant que "la jeune femme avait "pris des mesures extraordinaires pour reconstruire sa vie".