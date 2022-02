Comment la Chine pourrait profiter de la crise ukrainienne pour avancer ses pions

Focalisées sur l'Ukraine, les puissances occidentales sont actuellement occupées à calmer les tensions avec la Russie. De l'autre côté du globe, la Chine pourrait choisir ce moment pour tenter un geste "provocateur" en Asie. C'est du moins l'avis d'un haut-gradé américain. Le général Kenneth Wilsbach, commandant des forces aériennes des États-Unis dans le Pacifique, a souligné que le soutien apporté par Pékin à la Russie dans son bras de fer avec les occidentaux sur l'Ukraine, interrogeait sur les intentions de la Chine en Asie.

"Si on se demande, est-ce la Chine va voir ce qui se passe en Europe et (...) tenter quelque chose dans l'Indo-Pacifique, effectivement, c'est une préoccupation", a souligné le responsable. "J'ai des inquiétudes sur le fait qu'ils pourraient vouloir en profiter". "Cela ne serait pas surprenant s'ils tentaient quelque chose qui pourrait être provocateur, pour voir comment la communauté internationale réagit".

Avec 150.000 soldats russes à la frontière ukrainienne, et malgré des signes de désescalade, le Kremlin est suspecté de préparer une nouvelle opération militaire contre l'Ukraine. Des accusations rejetées par la Russie qui affirme vouloir juste assurer sa sécurité face à l'hostilité de Kiev et de l'Otan.

L'indopacifique, un enjeu pour la Chine

Quand la Chine a apporté son soutien à la Russie dans une déclaration commune début février s'opposant notamment à l'élargissement de l'Otan, le général Wilsbach a indiqué avoir eu des discussions avec des collaborateurs et d'autres "entités" dans la région sur ce que cela impliquait.

Quand la Chine examine des crises en général, elle regarde s'il y a "une opportunité de gains". Dans le cas de l'Ukraine, il y a "probablement plusieurs options" pour Pékin, a-t-il observé. Les forces du général Wilsbach, basées à Hawaï, auraient alors un rôle clé si un conflit se déclenchait dans le Pacifique.

Depuis plusieurs années, Pékin a été accusé de provoquer des tensions dans la région à mesure que la Chine renforce son contrôle sur des îles et atolls de la mer de Chine méridionale. Pékin revendique presque la totalité de cette zone, ce que contestent plusieurs pays riverains comme la Malaisie, le Vietnam, les Philippines, Taïwan ou Brunei.

Plus particulièrement, Pékin a renforcé ces derniers mois sa pression sur Taïwan, qu'elle voit comme partie intégrante de son territoire, avec de multiples incursions dans sa zone d'identification de défense aérienne. Si la Pékin venait à profiter de la période pour avancer ses pions, la crise Ukrainienne pourrait dès lors augurer de nouvelles tensions, non plus avec la Russie, mais avec la Chine, autre géant de l'échiquier géopolitique mondiale.