Cinéma : la petite fille adoptée par les loups

Ce vendredi, une belle histoire : la petite fille et le loup. Histoire vraie adaptée au cinéma. C’est un film qui s’appelle Mystère et qui sortira le 15 décembre, avec Vincent Elbaz. Il raconte l’amitié improbable et contrariée entre une enfant et un loup. Paris Match s’est glissé dans les coulisses du tournage et ça aussi, c'est toute une histoire.

Car pour ce film, la jeune actrice, Shanna Keil, a été immergée dans une portée de louveteaux pendant neuf mois. Les bébés loups l'ont prise pour une des leurs, elle est devenue leur sœur en quelque sorte, et ça donne des scènes assez exceptionnelles. La gamine prend dans ses mains la tête du loup qui lui lèche le visage.

Elle le caresse, elle l'embrasse. Il se laisse faire, et puis il ouvre la gueule, il montre les crocs, mais c’est plus un sourire qu’une menace. L’animal grogne de contentement. Nous sommes dans le Cantal, au-dessus du village du Falgoux. C’est du cinéma mais pas tant que ça. La situation est mise en scène mais le câlin est sincère. "Shanna appartient à la meute", explique Lisa, la soigneuse.

"La paix retrouvée entre le loup et l'homme"

Retour en 2019, chez Animal Contact, une entreprise spécialisée dans le dressage pour le cinéma. Sur ce domaine de 15 hectares, près de 200 animaux, 45 espèces dont des loups, des lynx, des renards, des écureuils. Depuis six mois, tous les mercredis après-midis et les week-ends, Shanna vient voir ses "p'tits loups" : cinq louveteaux qui joueront à tour de rôle le héros du film de Denis Imbert. Elle a commencé par leur donner le biberon ; aujourd'hui, elle joue avec eux comme avec de gros chiens. "La femelle est encore un peu distante", dit Lisa, "mais les autres sont comme aimantés par Shanna."

Pourtant, les loups gris européens sont les plus difficiles à dresser. "On est en train de vivre en direct la paix retrouvée entre le loup et l'homme", dit la dresseuse. La paix retrouvée, il faut le dire vite. Denis Imbert a dû se montrer très convaincant pour faire accepter au Falgoux sa troupe de "Parisiens" et surtout la meute qui les accompagne. Car dans les environs, des éleveurs ont dénoncé des attaques contre leurs brebis.

Mowgli

Au Falgoux, avec un peu de patience et un brin de provoc, le réalisateur a réussi à se faire accepter: "on s'est pointés au bar du village avec un louveteau", dit-il. "Au final, la plupart des agriculteurs sont nos figurants. On s'adore." Shanna, elle, ne connaissait ni le cinéma ni le monde sauvage. Pourtant, c'est bien pour "approcher des loups", que la petite Parisienne a passé le casting. "Pour elle", dit son grand-père, c'est une magnifique aventure. Elle est un peu comme Mowgli !".

De fait, le grand-père a assisté à un épisode sidérant : un jour Shanna est entrée dans l'enclos des loups, elle s'est endormie et ils se sont tous couchés contre elle. La même jure qu’elle n’a jamais eu peur en leur présence. "Sauf quand ils mangent, dit-elle, je dois faire attention à ce qu'ils ne me mordent pas !. Elle leur ressemble, dit le réalisateur. Réservée, observatrice, instinctive et assez sauvage."

“Ils vont me manquer”, c’est ce que dit la petite fille après le clap de fin. "Chaque fois que Shanna entrera en contact avec les loups, dit Lisa, ils la reconnaîtront. C'est un lien très fort qui s'est tissé entre eux. Un lien à vie."