Chypre : un séisme de magnitude 6,6 frappe le large de l'île

Aucune victime ou dégât n'a été signalé pour le moment. Un séisme de magnitude 6,6 s'est produit à l'aube du mardi 11 janvier en Méditerranée, au large de la côte ouest de Chypre, a annoncé l'institut sismologique américain (USGS).

Le séisme s'est produit à 03h07 locales, soit 02H07 heure française, à une profondeur de 19,6 kilomètres, à 48 kilomètres au large de la ville de Polis, a indiqué l'USGS. Selon une évaluation préliminaire de cet institut, la probabilité pour que cette secousse ait fait des victimes ou des dégâts est faible.

Le tremblement de terre a été fortement ressenti par la population dans de nombreux endroits à travers Chypre. Dans la capitale Nicosie, située à 130 kilomètres de l'épicentre, quelques habitants sont descendus dans la rue au milieu de la nuit. "C'était effrayant. Tout l'immeuble tremblait de façon interminable. J'ai pensé que ça n'allait jamais finir", a raconté à l'Agence France-Presse un habitant de Nicosie.

"Nous étions au lit et ça nous a réveillés, cela a duré vraiment longtemps", a également raconté Carol Bailey, une habitante de Phinikaria, près de la ville de Limassol, dans le sud de l'île.

L'île située dans une zone d'intense activité sismique

Le Centre de sismologie euro-méditerranéen (CSEM) a pour sa part évalué la magnitude du séisme à 6,5 et la profondeur à 51 kilomètres.

Chypre est située dans une zone d'intense activité sismique, en bordure de la ligne de rencontre de la plaque tectonique eurasienne avec la plaque africaine, mais les tremblements de terre d'une telle puissance y sont rares.

Le 9 octobre 1996, un séisme d'une magnitude de 6,8 avait fait deux morts et endommagé des dizaines de bâtiments dans les villes côtières de Paphos et Limassol. Plus de quarante ans auparavant, le 10 septembre 1953, un séisme de magnitude 6,3 avait fait 40 morts, détruisant des centaines de maisons, notamment dans la région de Paphos.