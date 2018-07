Chine : une puissante explosion fait plusieurs victimes et au moins 30 blessés

publié le 26/11/2017 à 07:16

Une forte explosion s'est produite ce dimanche 26 novembre dans une grande ville portuaire de l'est de la Chine. Plusieurs victimes sont à déplorer, a rapporté la télévision d'État, citant les autorités locales. Mais pour l'instant, aucun bilan humain n'a été annoncé.



La déflagration a eu lieu en début de matinée à Ningbo, dans la province du Zhejiang, et a provoqué l'effondrement de bâtiments, a précisé la chaîne publique CCTV. La télévision a montré des images d'hommes casqués portant des blessés, de voitures déformées par l'explosion, de fumée grise qui s'élève dans le ciel et de débris éparpillés sur des dizaines de mètres. Des témoins font également état d'un "grand nombre de blessés", selon la même source.

Des doutes subsistaient sur le lieu de l'explosion, CCTV évoquant sur internet une "usine" ou un "chantier de démolition". Au moins 30 blessés ont été acheminés dans les hôpitaux et les opérations de secours se poursuivent, d'après la même source. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l'explosion, a indiqué sur un réseau social la police du district de Jiangbei, où s'est produit l'incident.