Qu'y a-t-il derrière les contrats signés par Donald Trump en Chine ?

et Loïc Farge

publié le 10/11/2017 à 07:32

Donald Trump a quitté Pékin jeudi 9 novembre avec dans ses valises 250 milliards de contrats. C'est un record sur le papier. Mais cet affichage, aussi spectaculaire soit-il, mérite quand même qu'on aille jeter un petit coup d'oeil derrière le rideau. Il y a un côté très positif. Ces contrats concernent tous les grands secteurs : énergie, agroalimentaire, électronique, aéronautique (notamment avec Boeing, qui espère placer 300 avions). Le problème, c'est que ces annonces doivent être relativisées. La majorité d'entre elles ne sont qu'un packaging d'opérations déjà sur les rails depuis de long mois, et à qui Pékin et Washington ont très habilement donné un coup de plumeau.



Par ailleurs, ces annonces ne sont souvent que des protocoles non contraignants. Ce ne sont pas des contrats ou des ventes fermes. Ce qui a été promis à Pékin ne sera pas toujours encaissé à Washington.