Chine : un sous-marin a-t-il coulé à cause d'un système de défense anti-ennemis ?

Selon un rapport des services de renseignement britanniques, un sous-marin d'attaque chinois se serait fait piéger en mer Jaune au cours du mois d'août par un système de défense, installé pour lutter contre les sous-marins étrangers. Ce rapport, cité par le Daily Mail, affirme qu'un accident aurait provoqué la mort de tous les membres de l'équipage du sous-marin d'attaque nucléaire.

L'accident serait survenu le lundi 21 août à 8h12 heure locale, comme le rapportent nos confrères des Echos, près des côtes du Shandong, une province chinoise située entre Pékin et Shanghai. Le rapport évoqué par le Daily Mail parle de "la mort de 55 membres d'équipage, dont 22 officiers, 7 élèves officiers, 9 sous-officiers et 17 marins". Le submersible aurait connu un "dysfonctionnement" de son système de ventilation.

Le document avance que "le système d'oxygène à bord a subi une panne catastrophique qui a entraîné l'empoisonnement de l'équipage", morts d'hypoxie, c'est-à-dire par manque d'oxygène. Le submersible se serait retrouvé coincé par "une chaîne et une barrière d'ancrage utilisées par la marine chinoise pour piéger les sous-marins américains et alliés", sombrant pendant six heures dans l'eau. Le temps qu'il soit remonté à la surface, l'équipage aurait péri.

L'incident n'est pas confirmé par Pékin et Taipei

Néanmoins, des réserves peuvent être émises quant à la fiabilité de cette hypothèse. En effet, Pékin n'a pas confirmé cet évènement, et Taipei s'est montré prudent quant à l'incident. Le ministère de la Défense de Taïwan a expliqué ne pas pouvoir confirmer cette information, alors même que l'armée de l'île réalisait fréquemment des opérations de surveillance.

Par ailleurs, les services secrets états-uniens auraient signalé l'incident, et Pékin aurait refusé de demander une assistance internationale pour son sous-marin. Entré en service en 2006, celui qui aurait coulé ne serait pas le seul en service à l'heure où sont écrites ces lignes. Au total, la flotte chinoise en compterait six. Nommé classe Shang par l'OTAN, ce sous-marin de type 093, est l'un des sous-marins d'attaque les plus puissants que détient le régime de Xi Jinping.

