Chine : un père retrouve son fils 24 ans après son enlèvement

La définition même de ne jamais baisser les bras. Après des centaines de milliers de kilomètres parcourus et surtout 24 années de recherche, un Chinois vient de retrouver son fils, ont annoncé les autorités chinoises mardi 13 juillet. Ce dernier avait été kidnappé alors qu'il n'avait que deux ans et cinq mois devant leur domicile dans la province de Shandong, dans l'Est de la Chine.

D'après le ministère de la Sécurité publique chinois, dont les propos ont été relayés par 20 Minutes, l'enfant jouait sans surveillance devant sa maison lorsqu'il a été kidnappé puis vendu à une famille en 1997. À l'époque, le trafic d'enfant était encore courant en Chine, une conséquence directe de la politique de l'enfant unique. Les garçons étaient alors kidnappés puis vendus à des familles souhaitant des descendants masculins.

Dès la disparition de son fils, Guo Gangtang a démissionné pour partir à sa recherche, rapportent nos confrères. L'homme commençait alors un périple de plusieurs années à moto, avec laquelle il a parcouru plus de 500.000 kilomètres à travers le pays. C'est finalement à la suite d'un test ADN que Guo Gangtang a pu retrouver son fils, un enseignant de 26 ans, vivant dans la province du Henan, dans le centre de la Chine.

Toujours d'après 20 Minutes, les autorités ont organisé les retrouvailles entre Guo Gagngtang et sa femme ainsi que leur fils, diffusées sur la télévision publique. Une histoire qui a sensibilisé tout un pays sur la question des enlèvements d'enfants. Selon le ministère de la Sécurité publique, les autorités chinoises ont pu retrouver 2.600 enfants kidnappés depuis le lancement d'une base de données ADN, créée en 2016.