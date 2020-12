Chicago : le menottage d'une femme nue pendant une perquisition fait polémique

publié le 18/12/2020 à 23:37

Les autorités de Chicago étaient sous le feu des critiques, vendredi 18 décembre, après la diffusion d'une vidéo montrant la police, qui avait une mauvaise adresse, perquisitionner le domicile d'une assistante sociale noire de 50 ans et la menotter alors qu'elle était nue. Le raid de la police, qui a défoncé la porte d'Anjanette Young avec un bélier, remonte au 21 février 2019. Ce soir-là, la quinquagénaire venait de rentrer chez elle et se changeait quand la police a fait irruption, a-t-elle raconté à la chaîne CBS 2 Chicago.

Sur la vidéo, prise par les caméras-piétons des policiers, on la voit nue (l'image est floutée) et menottée, visiblement choquée et terrifiée. "Qu'est-ce qui se passe ?", demande l'assistante sociale. "Il n'y a personne d'autre ici, je vis seule. Ce n'est pas la maison que vous cherchez". "Comment est-il possible que ce soit légal ?" l'entend-on crier en pleurant dans la vidéo.

La maire "profondément désolée"

Les policiers semblent au final se rendre compte de leur erreur, et l'un d'eux s'excuse auprès d'elle. Anjanette Young a dit à la chaîne de télévision qu'elle avait pensé avoir "pu mourir cette nuit-là". "Si j'avais fait un geste de côté, je pense qu'ils m'auraient tiré dessus", a-t-elle affirmé, en disant s'être sentie "humiliée". Selon CBS 2, la personne recherchée par la police vivait juste à côté du domicile d'Anjanette Young. Un informateur aurait donné la mauvaise adresse.

La vidéo vient d'être diffusée après qu'un tribunal a récemment ordonné à la police de la fournir à Anjanette Young dans le cadre de sa plainte contre les forces de l'ordre. La maire de Chicago, Lori Lightfoot, s'est dite "profondément désolée" de l'incident selon le Chicago Tribune, promettant que les responsables rendraient des comptes. Les avocats de la ville avaient toutefois tenté de bloquer la diffusion de la vidéo.

"Ils ont vu Anjanette Young comme moins qu'humaine"

L'avocat d'Anjanette Young s'est demandé si la police aurait agi de cette façon si elle avait été "une jeune femme blanche". "Je ne pense pas", a dit Keenan Saulter à CBS 2. "Je pense que (les agents) auraient, à juste titre, vu cette femme comme quelqu'un de vulnérable qui méritait d'être protégé, qui méritait de rester digne. (Or) ils ont vu Anjanette Young comme moins qu'humaine".

Ce qui est arrivé à Anjanette Young rappelle l'affaire Breonna Taylor, cette jeune aide-soignante noire tuée en pleine nuit lors d'une perquisition à son domicile en mars dans le Kentucky, et dont le nom a été scandé pendant les manifestations antiracistes qui ont secoué le pays cet été à la suite de la mort de George Floyd. Une retentissante enquête fédérale avait conclu en 2017 que les abus de force et les préjugés racistes au sein des policiers étaient récurrents à Chicago.