Central Park : balade dans les allées du poumon vert de New York

publié le 06/04/2021 à 07:15

C'est l'un des plus célèbres parcs du monde. Central Park, le poumon vert de New York, accueille chaque année près de 37 millions de visiteurs. Ce lieu mythique, qui s'étale sur 3,4 km carrés en plein Manhattan, est le rendez-vous préféré des cyclistes et des joggeurs new-yorkais. Lionel Gendron, correspondant de RTL, nous en dévoile les coins les plus emblématiques.

La balade débute en plein cœur de Central Park, près du château du Belvédère, une réplique d'un château écossais, construit sur Vista Rock, le deuxième plus haut point de vue du parc. On traverse ensuite le jardin de Shakespeare, où sont plantées des fleurs mentionnées dans les œuvres du dramaturge. Dans le théâtre en plein air qui jouxte le jardin se déroule chaque été le New York Shakespeare Festival.

Dans le parc se trouve aussi un des musées les plus célèbres au monde, le Metropolitan Museum of Art ou "Met", qui abrite près de 2 millions d'œuvres d'art. On trouve également à Central Park près de 10.000 bancs verts, dont une partie a été "adoptée", c'est-à-dire qu'une plaque de cuivre avec un mot ou une phrase a été apposée dessus.

La balade se termine au niveau du Reservoir, un plan d'eau qui a approvisionné les New-yorkais en eau jusqu'en 1993 et qui offre une incroyable vue sur les buildings de Manhattan.

