Carlos Ghosn dénonce un "acharnement" et assure être "innocent"

publié le 04/04/2019 à 11:51

Une interview seulement quelques heures avant une nouvelle arrestation. Alors qu'il était en résidence surveillée à Tokyo, l'ex-patron de Renault-Nissan a été interpellé ce jeudi 4 avril, soit un mois après sa remise en liberté sous caution.



Et ce n'était pas une surprise pour le magnat de l'automobile. Dans une interview donnée à LCI, la veille, Carlos Ghosn a ainsi assuré qu'il savait "à 90%" qu'il allait être de nouveau interpellé par les autorités japonaises, qui le soupçonnent de malversations financières.

Cependant, l'homme d'affaires refuse de baisser la garde. "Je suis combatif, je suis innocent. C'est dur, il faut le savoir", clame-t-il. Dans ce contexte, Carlos Ghosn "fait appel au gouvernement français" afin qu'il puisse "se défendre et préserver ses droits en tant que citoyen pris dans un engrenage incroyable à l'étranger".

Dénonçant un véritable "acharnement", il poursuit : "Cet acharnement n'est pas récent, il a démarré le jour de mon arrestation, le 19 novembre 2018. Et il ne s'est jamais arrêté. Il n'y a pas un jour, pas une semaine où il n'y a pas eu de nouvelles accusations, de nouvelles rumeurs.



Et, comme il l'a fait depuis le début du scandale, Carlos Ghosn a évoqué un complot contre lui. "On sait très bien quelle en est l'origine. Il y a quelques personnes à l'intérieur de Nissan qui sont à l'origine de cela. Elles bénéficient de complicités à l'extérieur de Nissan". Et de balayer les rumeurs d'un revers de main : "Il y a eu une démolition systématique".



Déjà sous le coup de trois inculpations pour déclarations inexactes de revenus sur les années 2010 à 2018, dans des documents remis par Nissan aux autorités financières, et pour abus de confiance, Carlos Ghosn est désormais sous la menace d'une quatrième mise en examen.