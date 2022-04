Quand Hazel McCallion est née, en 1921, le premier vol d'un avion motorisé n'avait pas 20 ans. Un siècle et de multiples vies plus tard, elle est appelée à diriger le plus gros aéroport de son pays.

Hockeyeuse professionnelle pendant ses jeunes années, celle que l'on surnomme "Hurricane Hazel" ("Hazel l'ouragan" en français) est surtout connue au Canada pour avoir été pendant 40 ans à la tête de la ville Mississauga, important pôle économique de la banlieue de Toronto et 6e plus grande ville du pays.

Comme le rappellent nos confrères du Guardian, Hazel McCallion avait 94 ans quand elle a quitté son mandat de maire pour prendre une retraite, qu'elle voudra finalement tout sauf paisible. Trois ans plus tard, en 2017, alors qu'elle multiplie déjà les rôles de conseillère, notamment auprès du Premier ministre de l'Ontario, elle est nommée à la tête de l'autorité du conseil d'administration de l'autorité aéroportuaire du Grand Toronto. Et c'est à ce poste qu'elle vient d'être renouvelée, à l'âge de 101 ans, pour une période de trois ans.

D'autres activités en parrallèle

Le ministre canadien des Transports a salué les "décennies de service public" de la centenaire et "sa future mission de surveillance et de direction du plus grand aéroport du Canada". Un mois plus tôt, Hazel McCaillon avait décidé de prolonger son activité de conseillère spéciale de l'Université de Toronto-Mississauga.

Hazel McCallion est connue, selon le Guardian, pour avoir gouverné et dirigé tout au long de sa carrière avec pugnacité et a occupé une place prépondérante dans la vie civique de l'Ontario pendant plusieurs décennies. Elle a donné son nom à une école, une bibliothèque, une parade, une équipe de baseball, et même un projet de ligne de train qui verra bientôt le jour, la ligne Hazel McCallion.

En apprenant la nouvelle de sa nouvelle nomination au sein de l'aéroport de Toronto, le politologue Tom Urbaniak concède au Guardian avoir souri. "Tout le monde sait qu'elle était depuis de longues années en conflit avec celui qui était avant elle à la tête de l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, explique-t-il. Il pensait qu'il finirait par prendre le dessus sur Hazel McCallion. On connaît maintenant la suite..."