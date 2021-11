Une auditrice rencontre Emmanuel Macron à l'Élysée grâce à RTL

Le président de la République avait vraisemblablement entendu l'appel de cette auditrice sur notre antenne. Le 25 juin dernier, lors des dernières élections régionales et départementales, RTL avait interrogé Jacqueline, 100 ans, qui tenait un bureau de vote Bressuire dans les Deux-Sèvres. À la question "aimeriez-vous être reçue par Emmanuel Macron a l'Élysée ?", la centenaire avait répondu "oui certainement".

C'est désormais chose faite ! Lundi 8 novembre, après une visite guidée et "commentée" du palais de l'Élysée, menée par "quatorze messieurs en noir et chemise blanche", Jacqueline a donc été reçue par le chef de l'État. "Il m'a demandé +qu'est-ce qu'on se raconte maintenant+ alors on s'est raconté des tas de chose sur le coronavirus, sur les enfants...", raconte la centenaire.

À l'approche de la prochaine élection présidentielle, Emmanuel Macron aurait-il demandé à Jacqueline si elle comptait voter pour lui ? "Bah tiens, je ne lui aurais pas répondu de toutes les façons", assure la centenaire. Cette dernière lui a en revanche posé "une question indiscrète" : "Avec tous les soucis, est-ce que vous dormez ?". "Je me couche très tôt, je me lève très tard, mais je dors beaucoup entre les deux", lui aurait répondu le Président en riant.

Avant de prendre la route du chemin retour, Jacqueline et Emmanuel Macron se sont rendus dans le bureau de celui-ci afin de réaliser la traditionnelle photo. Un portrait qui trône désormais dans le salon de la centenaire, parmi toutes les autres déjà en place. "Il ne passe pas inaperçu", explique-t-elle.