et AFP

publié le 13/10/2019 à 23:57

Le premier ministre canadien garde le cap en vue des élections fédérales du lundi 21 octobre. Malgré des menaces à son encontre, Justin Trudeau, poursuivait ce dimanche 13 octobre sa campagne, après avoir porté un gilet pare-balles la veille, selon la chaîne CBC.

"Cela ne changera pas le reste de ma campagne", a expliqué Justin Trudeau, en marge d'un événement de campagne à Toronto. Contrairement à la veille où il portait un gilet pare-balles dont les lignes se dessinaient sous ses vêtements, le Premier ministre canadien est apparu vêtu d'une simple chemise. Invité à répondre aux questions des journalistes sur les menaces le concernant, le leader libéral a expliqué que sa "première préoccupation concernait ma famille et tous les Canadiens présents dans la salle", ajoutant ne faire "aucun autre commentaire à ce sujet".

L'équipe de campagne de Justin Trudeau n'a quant à elle pas souhaité commenter les raisons expliquant cette sécurité renforcée autour de son leader. Il était apparu avec plus d'une heure et demi de retard samedi 12 octobre à un meeting à Mississauga, ville en banlieue de Toronto, où près de 2000 partisans l'attendaient. Le Premier ministre canadien a prononcé son discours sans incident, encadré par plusieurs policiers, et a ensuite pris un bain de foule, avant de quitter la salle.