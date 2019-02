publié le 04/02/2019 à 19:01

Malgré le froid glacial et une forte chute des températures, les Canadiens se sont pris de passion pour le nombril d'un ours, tracé dans la neige, le mercredi 30 janvier dernier. En cause, les résidents du quartier Saint-Henri, à Montréal, ont tenté d'expliquer, par plusieurs dizaines de théories, comment cette partie du corps de l'animal avait été parfaitement dessinée, sans qu'aucune trace dans la neige ne soit apparue autour d'elle.



Parmi les explications proposées par les internautes figuraient notamment un saut avec les pieds joints, l'utilisation d'un drone, l'aide de bâtons de hockey ou encore la création de l'ours autour de ce nombril.

Une journaliste de CBC News Montréal, Kate McKenna, qui a partagé une photo du dessin sur les réseaux sociaux et qui s’était amusée à détailler ces différentes pistes, est finalement parvenue à retrouver l'auteur du dessin. Une rencontre qui a permis de résoudre l’énigme, au grand bonheur des nombreux curieux.



Wholesome snow art on the Lachine canal ¿¿ pic.twitter.com/pQIxellzRx — Kate McKenna (@katemckenna8) 30 janvier 2019

Des lancers de boules de neige

Valérie Duhamel, la femme à l'origine du tracé de l'animal, a ainsi expliqué que c'est en lançant des boules de neige, avec une précision chirurgicale, qu'elle est parvenue à concevoir son génial ours de neige.



"Oui, j'ai lancé cinq boules de neige pile au même endroit. Et jamais je n'aurais imaginé que mon ours se retrouverait partout dans les médias", s'est-t-elle amusée auprès de la radio canadienne.



Valérie Duhamel a ensuite précisé que son oeuvre n'aura eu qu'une durée de vie très courte puisque les conditions météorologiques et le vent en particulier, l'auront finalement entièrement effacé, à peine 24 heures après sa création.