Canada : ce que l’on sait sur le “train du futur”

Le projet d'un nouveau train à très grande vitesse prend de l'ampleur au Canada. L'entreprise nationale TransPod a levé 550 millions de dollars mardi 29 mars pour financer le premier segment d’une ligne de 300 km à ultra-grande vitesse. Ce tronçon doit relier les villes d'Edmonton et Calgary.

Les travaux doivent commencer en 2027, en vue d’une mise en service à partir de 2031, révèlent nos confrères du Figaro. Ce train, inspiré de l’Hyperloop du milliardaire américain Elon Musk, promet de propulser des capsules, contenant passagers et marchandises, à plus de 1000 km/h, par sustentation magnétique au sein d’un tube. Par exemple, le trajet entre Calgary et Edmonton prendrait 45 min au lieu de trois heures actuellement.

Le train se veut également plus écologique en réduisant les émissions de CO2 de 636.000 tonnes par an. Cette ligne a pour objectif de transporter 8 millions de passagers et 3 millions de tonnes de marchandises par an. L'État de l'Alberta estime aussi que 140.000 pourraient être créés.

Collaboration avec Airbus

Airbus a été contacté pour fabriquer les fameuses capsules propulsées. Enfin, un prototype de tube pour passagers doit être présenté à Toronto. Une nouvelle étape pour ce concurrent assumé du TGV.